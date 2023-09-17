"Шахтер" - "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Украинский клуб начинает свой путь в главном еврокубке

Во вторник, 19 сентября "Шахтер" "домашним" против "Порту" стартует в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Горняки волей жребия оказались в группе H ЛЧ, где сыграют также с "Барселоной" и "Антверпеном". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Порту".

В прямом эфире в Украине игру первого тура группового раунда ЛЧ "Шахтер" — "Порту" эксклюзивно покажет медиа-платформа megogo. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. Добавим, что эфир на megogo начнется на час раньше традиционной предматчевой студией.

Добавим, что поединок "Шахтер" — "Порту" состоится в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". К слову, донецкий клуб все свои "домашние" игры на групповой стадии главного еврокубка планирует проводить в Германии.

Ранее сообщалось, что букмекеры считают "Порту" безоговорочным фаворитом встречи. Аналитики оценивают вероятность успеха Горняков всего в 23%.

Напомним, дончане накануне минимально обыграли "Оболонь" (1:0) благодаря суперголу Егора Назарины. А вот "Порту", в свою очередь, одолел "Эштрелу" (Амадора) со счетом 1:0.