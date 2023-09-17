У Німеччині футболіст закрутив м’яч у ворота із центру поля (відео)
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Це взяття воріт увійде в історії німецької першості
Австрійський півзахисник "Гоффенгайма" Флоріан Грілліч забив феноменальний гол із центру поля у гостьовому матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону 2023/24 проти "Кельна" (1:3).
28-річний гравець збірної Австрії відзначився розкішним взяттям воріт на 28-й хвилині зустрічі. Про це повідомляє "Телеграф".
За рахунку 1:1 воротар господарів Марвін Швабе невдало вийшов із воріт і вибив м’яч у напрямку центрального кола. Флоріан наважився на удар в один дотик з центру поля і не прогадав — м’яч по радіокерованій траєкторії влучив у ворота "Кельна". Примітно, що Грілліч так закрутив м’яч, що той, лише вдарившись об газон, залетів у сітку воріт.
Відео голу Флоріана Грилліча у матчі "Кельн" — "Гоффенгайм":
Цього сезону Грілліч зіграв у 5 матчах за "ГоффенГайм" у всіх турнірах і відзначився одним голом.
Додамо, що за підсумками трьох турів чемпіонату Німеччини "Гоффенгайм" посідав 6-те місце у турнірній таблиці, а "Кельн" — 14-те.
Раніше повідомлялося про дивовижний гол зі штрафного, який забила футболістка "Аякса".