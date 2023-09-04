Чемпіонат Німеччини з футболу, 4 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Лідери першості зіграють між собою

У п’ятницю, 15 вересня, суперматчем "Баварія" Мюнхен — "Баєр" Леверкузен стартує 4-й тур німецької Бундесліги сезону 2023/24. За підсумками 3-го туру чемпіонату Німеччини саме ці дві команди вийшли у лідери.

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Боруссія" Д зустрінеться у суботу, 16 вересня, з "Фрайбургом", а "Бохум" українця Івана Ордеця прийме "Айнтрахт" Франкфурт.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 4-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 15 вересня

"Баварія" Мюнхен — "Баєр" Леверкузен — 21:30

Суботу, 16 вересня

"Вольфсбург" — "Уніон" Берлін — 16:30

"Кельн" — "Гоффенхайм" — 16:30

"Майнц" — "Штутгарт" — 16:30

"РБ Лейпциг" — "Аугсбург" — 16:30

"Фрайбург" — "Боруссія" Д — 16:30

"Бохум" — "Айнтрахт" Франкфурт — 19:30

Неділя, 17 вересня

"Гайденгайм" — "Вердер" Бремен — 16:30

"Дармштадт" — "Боруссія" М — 18:30

Турнірне становище команд після 3 туру Бундесліги

З результатами та відеооглядами матчів 2 туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". До речі, у першому турі німецької першості англійський форвард "Баварії" Гаррі Кейн забив свій перший м’яч за мюнхенців.