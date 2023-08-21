Чемпіонат Німеччини з футболу, 2 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіонат Німеччини набирає обертів

У п’ятницю, 25 серпня, матчем "РБ Лейпциг" — "Штутгарт" стартує 2-й тур чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2023/24. У першому турі Бундесліги обійшлося без сенсацій.

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі туру зустрінуться "Боруссія" М та "Баєр", які проведуть свій матч у суботу. Цього ж дня свій матч проведе і "Боруссія" Д. "Баварія" разом із зірковим новачком Гаррі Кейном зіграє в неділю проти "Аугсбурга".

Результати та відеоогляди матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 25 серпня

"РБ Лейпциг" — "Штутгарт" — 21:30 — setantasports.com, Setanta Sports +

Субота, 26 серпня

"Бохум" — "Боруссія" Д — 16:30 — setantasports.com

"Дармштадт" — "Уніон" Берлін — 16:30 — setantasports.com

"Кельн" — "Вольфсбург" — 16:30 — setantasports.com

"Фрайбург" — "Вердер" — 16:30 — setantasports.com

"Гайденгайм" — "Гоффенгайм" — 16:30 — setantasports.com

"Боруссія" М — "Баєр" — 19:30 — setantasports.com — Setanta Sports

Неділя, 27 серпня

"Майнц" — "Айнтрахт" Ф — 16:30 — setantasports.com

"Баварія" — "Аугсбург" — 18:30 — setantasports.com — Setanta Sports +

Турнірне становище команд після 1-го туру Бундесліги

Нагадаємо, минулого сезону перемогу в Бундеслізі відсвяткувала "Баварія", яка випередила "Боруссію" Д лише за додатковими показниками.

Раніше повідомлялося, що в чемпіонаті України було забито неймовірний за своєю абсурдністю гол.