Чемпіонат Німеччини з футболу, 2 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Чемпіонат Німеччини набирає обертів
У п’ятницю, 25 серпня, матчем "РБ Лейпциг" — "Штутгарт" стартує 2-й тур чемпіонату Німеччини з футболу сезону 2023/24. У першому турі Бундесліги обійшлося без сенсацій.
З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі туру зустрінуться "Боруссія" М та "Баєр", які проведуть свій матч у суботу. Цього ж дня свій матч проведе і "Боруссія" Д. "Баварія" разом із зірковим новачком Гаррі Кейном зіграє в неділю проти "Аугсбурга".
Результати та відеоогляди матчів 2-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 25 серпня
"РБ Лейпциг" — "Штутгарт" — 21:30 — setantasports.com, Setanta Sports +
Субота, 26 серпня
"Бохум" — "Боруссія" Д — 16:30 — setantasports.com
"Дармштадт" — "Уніон" Берлін — 16:30 — setantasports.com
"Кельн" — "Вольфсбург" — 16:30 — setantasports.com
"Фрайбург" — "Вердер" — 16:30 — setantasports.com
"Гайденгайм" — "Гоффенгайм" — 16:30 — setantasports.com
"Боруссія" М — "Баєр" — 19:30 — setantasports.com — Setanta Sports
Неділя, 27 серпня
"Майнц" — "Айнтрахт" Ф — 16:30 — setantasports.com
"Баварія" — "Аугсбург" — 18:30 — setantasports.com — Setanta Sports +
Нагадаємо, минулого сезону перемогу в Бундеслізі відсвяткувала "Баварія", яка випередила "Боруссію" Д лише за додатковими показниками.
Раніше повідомлялося, що в чемпіонаті України було забито неймовірний за своєю абсурдністю гол.