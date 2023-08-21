Чемпионат Германии по футболу, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Чемпионат Германии набирает оборотов

В пятницу, 25 августа, матчем "РБ Лейпциг" — "Штутгарт" стартует 2-й тур чемпионата Германии по футболу сезона 2023/24. В первом туре Бундеслиги обошлось без сенсаций.

С расписанием, результатами матчей Бундеслиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре тура встретятся "Боруссия" М и "Байер", которые проведут свой матч в субботу. В этот же день свой матч проведет и "Боруссия" Д. "Бавария" вместе со звездным новичком Гарри Кейном сыграет в воскресенье, против "Аугсбурга".

Результаты и видеообзоры матчей 2-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 25 августа

"РБ Лейпциг" — "Штутгарт" — 21:30 — setantasports.com — Setanta Sports +

Суббота, 26 августа

"Бохум" — "Боруссия" Д — 16:30 — setantasports.com

"Дармштадт" — "Унион" Берлин — 16:30 — setantasports.com

"Кельн" — "Вольфсбург" — 16:30 — setantasports.com

"Фрайбург" — "Вердер" — 16:30 — setantasports.com

"Хайденхайм" — "Хоффенхайм" — 16:30 — setantasports.com

"Боруссия" М — "Байер" — 19:30 — setantasports.com — Setanta Sports

Воскресенье, 27 августа

"Майнц" — "Айнтрахт" Ф — 16:30 — setantasports.com

"Бавария" — "Аугсбург" — 18:30 — setantasports.com — Setanta Sports +

Турнирное положение команд после 1-го тура Бундеслиги

Напомним, в прошлом сезоне победу в Бундеслиге отпраздновала "Бавария", которая опередила "Боруссию" Д только по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Украины был забит невероятный по своей абсурдности гол.