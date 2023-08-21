Чемпионат Германии по футболу, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Чемпионат Германии набирает оборотов
В пятницу, 25 августа, матчем "РБ Лейпциг" — "Штутгарт" стартует 2-й тур чемпионата Германии по футболу сезона 2023/24. В первом туре Бундеслиги обошлось без сенсаций.
С расписанием, результатами матчей Бундеслиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре тура встретятся "Боруссия" М и "Байер", которые проведут свой матч в субботу. В этот же день свой матч проведет и "Боруссия" Д. "Бавария" вместе со звездным новичком Гарри Кейном сыграет в воскресенье, против "Аугсбурга".
Результаты и видеообзоры матчей 2-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 25 августа
"РБ Лейпциг" — "Штутгарт" — 21:30 — setantasports.com — Setanta Sports +
Суббота, 26 августа
"Бохум" — "Боруссия" Д — 16:30 — setantasports.com
"Дармштадт" — "Унион" Берлин — 16:30 — setantasports.com
"Кельн" — "Вольфсбург" — 16:30 — setantasports.com
"Фрайбург" — "Вердер" — 16:30 — setantasports.com
"Хайденхайм" — "Хоффенхайм" — 16:30 — setantasports.com
"Боруссия" М — "Байер" — 19:30 — setantasports.com — Setanta Sports
Воскресенье, 27 августа
"Майнц" — "Айнтрахт" Ф — 16:30 — setantasports.com
"Бавария" — "Аугсбург" — 18:30 — setantasports.com — Setanta Sports +
Напомним, в прошлом сезоне победу в Бундеслиге отпраздновала "Бавария", которая опередила "Боруссию" Д только по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что в чемпионате Украины был забит невероятный по своей абсурдности гол.