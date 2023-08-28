П’ять команд у Німеччині поки не знають поразок та нічиїх

У п’ятницю, 1 вересня, матчем "Боруссія" Д — "Гайденгайм" стартує 3-й тур у Бундеслізі сезону 2023/24. У другому турі німецької першості дортмундці сенсаційно втратили очки у грі проти "Бохума" українця Івана Ордеця.

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Уніон" Берлін завершить програму матчів 3-го туру домашньою зустріччю з "РБ Лейпциг". "Баварія" у суботу зіграє в гостях із "Боруссією" М, а "Бохум" Ордеця зустрінеться з "Аугсбургом".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 3-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 1 вересня

"Боруссія" Д — "Гайденгайм" — 21:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

Субота, 2 вересня

"Аугсбург" — "Бохум" — 16:30 — setantasports.com

"Баєр" — "Дармштадт" — 16:30 — setantasports.com

"Вердер" — "Майнц" — 16:30 — setantasports.com

"Гоффенхайм" — "Вольфсбург" — setantasports.com

"Штутгарт" — "Фрайбург" — setantasports.com

"Боруссія" М — "Баварія" — 19:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Неділя, 3 вересня

"Айнтрахт" Ф — "Кельн" — 16:30 — setantasports.com

"Уніон" Берлін — "РБ Лейпциг" — 18:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Турнірне становище команд після 2 туру Бундесліги

З результатами та відеооглядами матчів 1 туру Бундесліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Раніше повідомлялося, що Ордець хоче повернутись до збірної України. Однак це важко уявити, адже гравець святкував і танцював у росії в той час, коли рф знищувала його рідну Волноваху (Донецька область).