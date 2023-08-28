Пять команд в Германии пока не знают поражений и ничьих

В пятницу, 1 сентября, матчем "Боруссия" Д — "Хайденхайм" стартует 3-й тур в Бундеслиге сезона 2023/24. Во втором туре немецкого первенства дортмундцы сенсационно потеряли очки в игре против "Бохума" украинца Ивана Ордеца.

С расписанием, результатами матчей Бундеслиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Унион" Берлин завершит программу матчей 3-го тура домашней встречей с "РБ Лейпциг". "Бавария" в субботу сыграет в гостях с "Боруссией" М, а "Бохум" Ордеца встретится с "Аугсбургом".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 3-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 1 сентября

"Боруссия" Д — "Хайденхайм" — 21:30 — Setanta Sports +, setantasports.com

Суббота, 2 сентября

"Аугсбург" — "Бохум" — 16:30 — setantasports.com

"Байер" — "Дармштадт" — 16:30 — setantasports.com

"Вердер" — "Майнц" — 16:30 — setantasports.com

"Хоффенхайм" — "Вольфсбург" — setantasports.com

"Штутгарт" — "Фрайбург" — setantasports.com

"Боруссия" М — "Бавария" — 19:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Воскресенье, 3 сентября

"Айнтрахт" Ф — "Кельн" — 16:30 — setantasports.com

"Унион" Берлин — "РБ Лейпциг" — 18:30 — Setanta Sports, setantasports.com

Турнирное положение команд после 2 тура Бундеслиги

С результатами и видеообзорами матчей 1 тура Бундеслиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Ранее сообщалось, что Ордец хочет вернуться в сборную Украины. Однако это трудно представить, ведь игрок праздновал и танцевал в россии в то время, когда рф уничтожала его родную Волноваху (Донецкая область).