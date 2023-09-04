Чемпионат Германии по футболу, 4 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Лидеры первенства сыграют между собой

В пятницу, 15 сентября, суперматчем "Бавария" Мюнхен — "Байер" Леверкузен стартует 4-й тур немецкой Бундеслиги сезона 2023/24. По итогам 3-го тура чемпионата Германии именно эти две команды вышли в лидеры.

С расписанием, результатами матчей Бундеслиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Боруссия" Д встретится в субботу, 16 сентября, с "Фрайбургом", а "Бохум" украинца Ивана Ордеца примет "Айнтрахт" Франкфурт.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 4-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 15 сентября

"Бавария" Мюнхен — "Байер" Леверкузен — 21:30

Субботу, 16 сентября

"Вольфсбург" — "Унион" Берлин — 16:30

"Кельн" — "Хоффенхайм" — 16:30

"Майнц" — "Штутгарт" — 16:30

"РБ Лейпциг" — "Аугсбург" — 16:30

"Фрайбург" — "Боруссия" Д — 16:30

"Бохум" — "Айнтрахт" Франкфурт — 19:30

Воскресенье, 17 сентября

"Хайденхайм" — "Вердер" Бремен — 16:30

"Дармштадт" — "Боруссия" М — 18:30

Турнирное положение команд после 3 тура Бундеслиги

С результатами и видеообзорами матчей 2 тура Бундеслиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф". К слову, в первом туре немецкого первенства английский форвард "Баварии" Гарри Кейн забил свой первый мяч за мюнхенцев.