В Германии футболист закрутил мяч в ворота с центра поля (видео)

Это взятие ворот войдет в истории немецкого первенства

Австрийский полузащитник "Хоффенхайма" Флориан Гриллич забил феноменальный гол с центра поля в гостевом матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2023/24 против "Кельна" (1:3).

28-летний игрок сборной Австрии отметился шикарным взятием ворот на 28-й минуте встречи. Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 1:1 вратарь хозяев Марвин Швабе неудачно вышел из ворот и выбил мяч в направлении центрального круга. Флориан решился на удар в одно касания с центра поля и не прогадал — мяч по радиоуправляемой траектории поразил ворота "Кельна". Примечательно, что Гриллич так закрутил мяч, что тот, лишь ударившись о газон, залетел в сетку ворот.

Видео гола Флориана Гриллича в матче "Кельн" — "Хоффенхайм":

В текущем сезоне Гриллич сыграл в 5 матчах за "Хоффенхайм" во всех турнирах и отметился одним голом.

Добавим, что по итогам трех туров чемпионата Германии "Хоффенхайм" занимал 6-е место в турнирной таблице, а "Кельн" — 14-е.

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