"Шахтар" без шансів програв "Порту" у Лізі чемпіонів (відео)

Гірники невдало стартували у Лізі чемпіонів

У вівторок, 19 вересня, донецький "Шахтар" зіграв матч 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА з "Порту".

Зустріч, що проходила у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні", завершилася з рахунком 3:1 на користь "Порту". Про це повідомляє "Телеграф".

Події в поєдинку розвивалися дуже швидко. На жаль, український клуб не витримав стартового тиску з боку Драконів. Вже на 8 хвилині бразилець Галено відкрив рахунок у поєдинку, вдало зігравши на добиванні. Неймовірно, але Гірники відігралися у своїй першій атаці — Конолпя навісив у штрафний майданчик, а Кевін Келсі з "другого поверху" переправив м’яч у сітку воріт "Порту". Ще через 2 хвилини Галено оформив дубль після грубої помилки Сікана в обороні. А крапку у першому таймі поставив іранець Мехді Таремі, який замкнув у дотик блискучу передачу Галено з лівого флангу.

У другому таймі португальці "засушили" гру, а "Гірники" створили мінімум моментів біля воріт Драконів. Зрештою команди більше не забивали.

"Шахтар" – "Порту" – 1:3

Голи: Келсі (13) – Галено (8, 15), Таремі (29)

Попередження: Сікан (6), Степаненко (31), Конопля (76) – Карму (4), Жоау Маріу (54)

"Шахтар": Різник, Міроші, Ракіцький, Лемкін (Азаров, 65), Конопля (Гочолеішвілі, 76), Степаненко (Бондаренко, 65), Назарина, Судаков, Зубков, Сікан (Егіналдо, 81), Келсі (Кащук, 65)

"Порту": Діогу Кошта, Жоау Маріу (Санчес, 73), Пепе, Карму, Еуштакіу, Зайду (Венделл, 46), Хайме (Гонсалес, 73), Франку (Боржеш, 82), Варела, Галено (Консейсау, 91), Таремі

Статистика матчу Шахтар - Порту

Турнірне становище команд у групі H Ліги чемпіонів

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Порту" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, Гірники за підсумками жеребкування групового раунду ЛЧ потрапили до квартету H, де також виступають "Барселона" та "Антверпен". У наступному турі донеччани зіграють із бельгійцями, а португальці з іспанцями. Обидві гри відбудуться 4 жовтня. На сайті "Телеграф" доступні результати та відеоогляди всіх матчів Ліги чемпіонів, а також турнірні розклади у головному єврокубку.