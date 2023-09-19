Ліга чемпіонів: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Лише одна українська команда зіграє на груповому етапі головного єврокубку
У вівторок, 19 вересня, двома матчами "Мілан" — "Ньюкасл" та "Янг Бойз" — "Лейпциг" стартує груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні команди були розподілені на 8 груп.
Розклад та результати всіх матчів Ліги чемпіонів доступні на офіційному сайті УЄФА. Від України у ЛЧ виступить донецький "Шахтар". Додамо, що всі ігри головного єврокубку в нашій країні покаже медіаплатформа Megogo.
Розклад, результати та відеоогляди матчів групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 (оновлюється)
Перший тур
19 вересня
"Мілан" — "Ньюкасл" — 19:45
"Янг Бойз" – "Лейпциг" — 19:45
"Феєнорд" — "Селтік" — 22:00
"Лаціо" — "Атлетіко" — 22:00
ПСЖ — "Боруссія" Д — 22:00
"Манчестер Сіті" — "Црвена Звєзда" — 22:00
"Барселона" – "Антверпен" — 22:00
"Шахтар" – "Порту" — 22:00
20 вересня
"Галатасарай" — "Копенгаген" — 19:45
"Реал" — "Уніон" — 19:45
"Баварія" – "Манчестер Юнайтед" — 22:00
"Севілья" — "Ланс" — 22:00
"Арсенал" — ПСВ — 22:00
"Брага" — "Наполі" — 22:00
"Бенфіка" – "Зальцбург" — 22:00
"Реал Сосьєдад" — "Інтер" — 22:00
Другий тур
3 жовтня
"Уніон" – "Брага" — 19:45
"Зальцбург" — "Реал Сосьєдад" — 19:45
"Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай" — 22:00
"Копенгаген" — "Баварія" — 22:00
"Ланс" – "Арсенал" — 22:00
ПСВ — "Севілья" — 22:00
"Наполі" — "Реал" — 22:00
"Інтер" – "Бенфіка" — 22:00
4 жовтня
"Атлетіко" — "Феєнорд" — 19:45
"Антверпен" — "Шахтар" — 19:45
"Селтік" – "Лаціо" — 22:00
"Боруссія" Д – "Мілан" — 22:00
"Ньюкасл" — ПСЖ — 22:00
"Лейпциг" – "Манчестер Сіті" — 22:00
"Црвена Звєзда" — "Янг Бойз" — 22:00
"Порту" — "Барселона" — 22:00
Третій тур
24 жовтня
"Галатасарай" — "Баварія" — 19:45
"Інтер" – "Зальцбург" — 19:45
"Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген" — 22:00
"Севілья" — "Арсенал" — 22:00
"Ланс" — ПСВ — 22:00
"Брага" — "Реал" — 22:00
"Уніон" — "Наполі" — 22:00
"Бенфіка" — "Реал Сосьєдад" — 22:00
25 жовтня
"Феєнорд" — "Лаціо" — 19:45
"Барселона" – "Шахтар" — 19:45
"Селтік" — "Атлетіко" — 22:00
ПСЖ — "Мілан" — 22:00
"Ньюкасл" — "Боруссія" Д — 22:00
"Лейпциг" – "Црвена Звєзда" — 22:00
"Янг Бойз" – "Манчестер Сіті" — 22:00
"Антверпен" — "Порту" — 22:00
Четвертий тур
7 листопада
"Боруссія" Д – "Ньюкасл" — 19:45
"Шахтар" – "Барселона" — 19:45
"Атлетіко" — "Селтік" — 22:00
"Лаціо" — "Феєнорд" — 22:00
"Мілан" — ПСЖ — 22:00
"Манчестер Сіті" – "Янг Бойз" — 22:00
"Црвена Звєзда" — "Лейпциг" — 22:00
"Порту" — "Антверпен" — 22:00
8 листопада
"Наполі" — "Уніон" — 19:45
"Реал Сосьєдад" — "Бенфіка" — 19:45
"Баварія" — "Галатасарай" — 22:00
"Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед" — 22:00
"Арсенал" — "Севілья" — 22:00
ПСВ — "Ланс" — 22:00
"Реал" – "Брага" — 22:00
"Зальцбург" — "Інтер" — 22:00
П’ятий тур
28 листопада
"Лаціо" – "Селтік" — 19:45
"Шахтар" – "Антверпен" — 19:45
"Феєнорд" — "Атлетіко" — 22:00
ПСЖ — "Ньюкасл" — 22:00
"Мілан" — "Боруссія" Д — 22:00
"Манчестер Сіті" – "Лейпциг" — 22:00
"Янг Бойз" — "Црвена Звєзда" — 22:00
"Барселона" — "Порту" — 22:00
29 листопада
"Галатасарай" – "Манчестер Юнайтед" — 19:45
"Севілья" — ПСВ — 19:45
"Баварія" – "Копенгаген" — 22:00
"Арсенал" – "Ланс" — 22:00
"Реал" — "Наполі" — 22:00
"Брага" — "Уніон" — 22:00
"Бенфіка" — "Інтер" — 22:00
"Реал Сосьєдад" — "Зальцбург" — 22:00
Шостий тур
12 грудня
"Ланс" — "Севілья" — 19:45
ПСВ — "Арсенал" — 19:45
"Манчестер Юнайтед" – "Баварія" — 22:00
"Копенгаген" — "Галатасарай" — 22:00
"Наполі" – "Брага" — 22:00
"Уніон" — "Реал" — 22:00
"Інтер" — "Реал Сосьєдад" — 22:00
"Зальцбург" – "Бенфіка" — 22:00
13 грудня
"Лейпциг" – "Янг Бойз" — 19:45
"Црвена Звєзда" — "Манчестер Сіті" — 19:45
"Атлетіко" — "Лаціо" — 22:00
"Селтік" — "Феєнорд" — 22:00
"Боруссія" Д — ПСЖ — 22:00
"Ньюкасл" — "Мілан" — 22:00
"Порту" — "Шахтар" — 22:00
"Антверпен" — "Барселона" — 22:00
Раніше в рф заявили, що УЄФА чекає на повернення росії. Пізніше в самій організації розповіли, коли країну-агресора повернуть у міжнародний футбол.