Ліга чемпіонів: розклад, результати та відеоогляди матчів

Лише одна українська команда зіграє на груповому етапі головного єврокубку

У вівторок, 19 вересня, двома матчами "Мілан" — "Ньюкасл" та "Янг Бойз" — "Лейпциг" стартує груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні команди були розподілені на 8 груп.

Розклад та результати всіх матчів Ліги чемпіонів доступні на офіційному сайті УЄФА. Від України у ЛЧ виступить донецький "Шахтар". Додамо, що всі ігри головного єврокубку в нашій країні покаже медіаплатформа Megogo.

Розклад, результати та відеоогляди матчів групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 (оновлюється)

Перший тур

19 вересня

"Мілан" — "Ньюкасл" — 19:45

"Янг Бойз" – "Лейпциг" — 19:45

"Феєнорд" — "Селтік" — 22:00

"Лаціо" — "Атлетіко" — 22:00

ПСЖ — "Боруссія" Д — 22:00

"Манчестер Сіті" — "Црвена Звєзда" — 22:00

"Барселона" – "Антверпен" — 22:00

"Шахтар" – "Порту" — 22:00

20 вересня

"Галатасарай" — "Копенгаген" — 19:45

"Реал" — "Уніон" — 19:45

"Баварія" – "Манчестер Юнайтед" — 22:00

"Севілья" — "Ланс" — 22:00

"Арсенал" — ПСВ — 22:00

"Брага" — "Наполі" — 22:00

"Бенфіка" – "Зальцбург" — 22:00

"Реал Сосьєдад" — "Інтер" — 22:00

Другий тур

3 жовтня

"Уніон" – "Брага" — 19:45

"Зальцбург" — "Реал Сосьєдад" — 19:45

"Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай" — 22:00

"Копенгаген" — "Баварія" — 22:00

"Ланс" – "Арсенал" — 22:00

ПСВ — "Севілья" — 22:00

"Наполі" — "Реал" — 22:00

"Інтер" – "Бенфіка" — 22:00

4 жовтня

"Атлетіко" — "Феєнорд" — 19:45

"Антверпен" — "Шахтар" — 19:45

"Селтік" – "Лаціо" — 22:00

"Боруссія" Д – "Мілан" — 22:00

"Ньюкасл" — ПСЖ — 22:00

"Лейпциг" – "Манчестер Сіті" — 22:00

"Црвена Звєзда" — "Янг Бойз" — 22:00

"Порту" — "Барселона" — 22:00

Третій тур

24 жовтня

"Галатасарай" — "Баварія" — 19:45

"Інтер" – "Зальцбург" — 19:45

"Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген" — 22:00

"Севілья" — "Арсенал" — 22:00

"Ланс" — ПСВ — 22:00

"Брага" — "Реал" — 22:00

"Уніон" — "Наполі" — 22:00

"Бенфіка" — "Реал Сосьєдад" — 22:00

25 жовтня

"Феєнорд" — "Лаціо" — 19:45

"Барселона" – "Шахтар" — 19:45

"Селтік" — "Атлетіко" — 22:00

ПСЖ — "Мілан" — 22:00

"Ньюкасл" — "Боруссія" Д — 22:00

"Лейпциг" – "Црвена Звєзда" — 22:00

"Янг Бойз" – "Манчестер Сіті" — 22:00

"Антверпен" — "Порту" — 22:00

Четвертий тур

7 листопада

"Боруссія" Д – "Ньюкасл" — 19:45

"Шахтар" – "Барселона" — 19:45

"Атлетіко" — "Селтік" — 22:00

"Лаціо" — "Феєнорд" — 22:00

"Мілан" — ПСЖ — 22:00

"Манчестер Сіті" – "Янг Бойз" — 22:00

"Црвена Звєзда" — "Лейпциг" — 22:00

"Порту" — "Антверпен" — 22:00

8 листопада

"Наполі" — "Уніон" — 19:45

"Реал Сосьєдад" — "Бенфіка" — 19:45

"Баварія" — "Галатасарай" — 22:00

"Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед" — 22:00

"Арсенал" — "Севілья" — 22:00

ПСВ — "Ланс" — 22:00

"Реал" – "Брага" — 22:00

"Зальцбург" — "Інтер" — 22:00

П’ятий тур

28 листопада

"Лаціо" – "Селтік" — 19:45

"Шахтар" – "Антверпен" — 19:45

"Феєнорд" — "Атлетіко" — 22:00

ПСЖ — "Ньюкасл" — 22:00

"Мілан" — "Боруссія" Д — 22:00

"Манчестер Сіті" – "Лейпциг" — 22:00

"Янг Бойз" — "Црвена Звєзда" — 22:00

"Барселона" — "Порту" — 22:00

29 листопада

"Галатасарай" – "Манчестер Юнайтед" — 19:45

"Севілья" — ПСВ — 19:45

"Баварія" – "Копенгаген" — 22:00

"Арсенал" – "Ланс" — 22:00

"Реал" — "Наполі" — 22:00

"Брага" — "Уніон" — 22:00

"Бенфіка" — "Інтер" — 22:00

"Реал Сосьєдад" — "Зальцбург" — 22:00

Шостий тур

12 грудня

"Ланс" — "Севілья" — 19:45

ПСВ — "Арсенал" — 19:45

"Манчестер Юнайтед" – "Баварія" — 22:00

"Копенгаген" — "Галатасарай" — 22:00

"Наполі" – "Брага" — 22:00

"Уніон" — "Реал" — 22:00

"Інтер" — "Реал Сосьєдад" — 22:00

"Зальцбург" – "Бенфіка" — 22:00

13 грудня

"Лейпциг" – "Янг Бойз" — 19:45

"Црвена Звєзда" — "Манчестер Сіті" — 19:45

"Атлетіко" — "Лаціо" — 22:00

"Селтік" — "Феєнорд" — 22:00

"Боруссія" Д — ПСЖ — 22:00

"Ньюкасл" — "Мілан" — 22:00

"Порту" — "Шахтар" — 22:00

"Антверпен" — "Барселона" — 22:00

Раніше в рф заявили, що УЄФА чекає на повернення росії. Пізніше в самій організації розповіли, коли країну-агресора повернуть у міжнародний футбол.