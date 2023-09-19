Лига чемпионов: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Лишь одна украинская команда сыграет на групповом этапе главного еврокубка

Во вторник, 19 сентября, двумя матчами "Милан" — "Ньюкасл" и "Янг Бойз" – "Лейпциг" стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне команды были распределены на 8 групп.

Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов доступны на официальном сайте УЕФА. От Украины в ЛЧ выступит донецкий "Шахтер". Добавим, что все игры главного еврокубка в нашей стране покажет медиа-платформа Megogo.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 (обновляется)

Первый тур

19 сентября

"Милан" — "Ньюкасл" — 19:45

"Янг Бойз" – "Лейпциг" — 19:45

"Фейеноорд" — "Селтик" — 22:00

"Лацио" — "Атлетико" — 22:00

ПСЖ — "Боруссия" Д — 22:00

"Манчестер Сити" — "Црвена Звезда" — 22:00

"Барселона" – "Антверпен" — 22:00

"Шахтер" – "Порту" — 22:00

20 сентября

"Галатасарай" — "Копенгаген" — 19:45

"Реал" — "Унион" — 19:45

"Бавария" – "Манчестер Юнайтед" — 22:00

"Севилья" — "Ланс" — 22:00

"Арсенал" – ПСВ — 22:00

"Брага" — "Наполи" — 22:00

"Бенфика" – "Зальцбург" — 22:00

"Реал Сосьедад" — "Интер" — 22:00

Второй тур

3 октября

"Унион" – "Брага" — 19:45

"Зальцбург" — "Реал Сосьедад" — 19:45

"Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай" — 22:00

"Копенгаген" — "Бавария" — 22:00

"Ланс" – "Арсенал" — 22:00

ПСВ — "Севилья" — 22:00

"Наполи" — "Реал" — 22:00

"Интер" – "Бенфика" — 22:00

4 октября

"Атлетико" — "Фейеноорд" — 19:45

"Антверпен" — "Шахтер" — 19:45

"Селтик" – "Лацио" — 22:00

"Боруссия" Д – "Милан" — 22:00

"Ньюкасл" – ПСЖ — 22:00

"Лейпциг" – "Манчестер Сити" — 22:00

"Црвена Звезда" — "Янг Бойз" — 22:00

"Порту" — "Барселона" — 22:00

Третий тур

24 октября

"Галатасарай" — "Бавария" — 19:45

"Интер" – "Зальцбург" — 19:45

"Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген" — 22:00

"Севилья" — "Арсенал" — 22:00

"Ланс" – ПСВ — 22:00

"Брага" — "Реал" — 22:00

"Унион" — "Наполи" — 22:00

"Бенфика" — "Реал Сосьедад" — 22:00

25 октября

"Фейеноорд" — "Лацио" — 19:45

"Барселона" – "Шахтер" — 19:45

"Селтик" — "Атлетико" — 22:00

ПСЖ – "Милан" — 22:00

"Ньюкасл" — "Боруссия" Д — 22:00

"Лейпциг" – "Црвена Звезда" — 22:00

"Янг Бойз" – "Манчестер Сити" — 22:00

"Антверпен" — "Порту" — 22:00

Четвертый тур

7 ноября

"Боруссия" Д – "Ньюкасл" — 19:45

"Шахтер" – "Барселона" — 19:45

"Атлетико" — "Селтик" — 22:00

"Лацио" — "Фейеноорд" — 22:00

"Милан" — ПСЖ — 22:00

"Манчестер Сити" – "Янг Бойз" — 22:00

"Црвена Звезда" — "Лейпциг" — 22:00

"Порту" — "Антверпен" — 22:00

8 ноября

"Наполи" — "Унион" — 19:45

"Реал Сосьедад" — "Бенфика" — 19:45

"Бавария" — "Галатасарай" — 22:00

"Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед" — 22:00

"Арсенал" — "Севилья" — 22:00

ПСВ – "Ланс" — 22:00

"Реал" – "Брага" — 22:00

"Зальцбург" — "Интер" — 22:00

Пятый тур

28 ноября

"Лацио" – "Селтик" — 19:45

"Шахтер" – "Антверпен" — 19:45

"Фейеноорд" — "Атлетико" — 22:00

ПСЖ – "Ньюкасл" — 22:00

"Милан" — "Боруссия" Д — 22:00

"Манчестер Сити" – "Лейпциг" — 22:00

"Янг Бойз" — "Црвена Звезда" — 22:00

"Барселона" — "Порту" — 22:00

29 ноября

"Галатасарай" – "Манчестер Юнайтед" — 19:45

"Севилья" — ПСВ — 19:45

"Бавария" – "Копенгаген" — 22:00

"Арсенал" – "Ланс" — 22:00

"Реал" — "Наполи" — 22:00

"Брага" — "Унион" — 22:00

"Бенфика" — "Интер" — 22:00

"Реал Сосьедад" — "Зальцбург" — 22:00

Шестой тур

12 декабря

"Ланс" — "Севилья" — 19:45

ПСВ – "Арсенал" — 19:45

"Манчестер Юнайтед" – "Бавария" — 22:00

"Копенгаген" — "Галатасарай" — 22:00

"Наполи" – "Брага" — 22:00

"Унион" — "Реал" — 22:00

"Интер" — "Реал Сосьедад" — 22:00

"Зальцбург" – "Бенфика" — 22:00

13 декабря

"Лейпциг" – "Янг Бойз" — 19:45

"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" — 19:45

"Атлетико" — "Лацио" — 22:00

"Селтик" — "Фейеноорд" — 22:00

"Боруссия" Д – ПСЖ — 22:00

"Ньюкасл" — "Милан" — 22:00

"Порту" — "Шахтер" — 22:00

"Антверпен" — "Барселона" — 22:00

Ранее в рф заявили, что УЕФА ждет возвращение россии. Позже в самой организации рассказали, когда страну-агрессора вернут в международный футбол.