Лига чемпионов: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Лишь одна украинская команда сыграет на групповом этапе главного еврокубка
Во вторник, 19 сентября, двумя матчами "Милан" — "Ньюкасл" и "Янг Бойз" – "Лейпциг" стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне команды были распределены на 8 групп.
Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов доступны на официальном сайте УЕФА. От Украины в ЛЧ выступит донецкий "Шахтер". Добавим, что все игры главного еврокубка в нашей стране покажет медиа-платформа Megogo.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 (обновляется)
Первый тур
19 сентября
"Милан" — "Ньюкасл" — 19:45
"Янг Бойз" – "Лейпциг" — 19:45
"Фейеноорд" — "Селтик" — 22:00
"Лацио" — "Атлетико" — 22:00
ПСЖ — "Боруссия" Д — 22:00
"Манчестер Сити" — "Црвена Звезда" — 22:00
"Барселона" – "Антверпен" — 22:00
"Шахтер" – "Порту" — 22:00
20 сентября
"Галатасарай" — "Копенгаген" — 19:45
"Реал" — "Унион" — 19:45
"Бавария" – "Манчестер Юнайтед" — 22:00
"Севилья" — "Ланс" — 22:00
"Арсенал" – ПСВ — 22:00
"Брага" — "Наполи" — 22:00
"Бенфика" – "Зальцбург" — 22:00
"Реал Сосьедад" — "Интер" — 22:00
Второй тур
3 октября
"Унион" – "Брага" — 19:45
"Зальцбург" — "Реал Сосьедад" — 19:45
"Манчестер Юнайтед" — "Галатасарай" — 22:00
"Копенгаген" — "Бавария" — 22:00
"Ланс" – "Арсенал" — 22:00
ПСВ — "Севилья" — 22:00
"Наполи" — "Реал" — 22:00
"Интер" – "Бенфика" — 22:00
4 октября
"Атлетико" — "Фейеноорд" — 19:45
"Антверпен" — "Шахтер" — 19:45
"Селтик" – "Лацио" — 22:00
"Боруссия" Д – "Милан" — 22:00
"Ньюкасл" – ПСЖ — 22:00
"Лейпциг" – "Манчестер Сити" — 22:00
"Црвена Звезда" — "Янг Бойз" — 22:00
"Порту" — "Барселона" — 22:00
Третий тур
24 октября
"Галатасарай" — "Бавария" — 19:45
"Интер" – "Зальцбург" — 19:45
"Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген" — 22:00
"Севилья" — "Арсенал" — 22:00
"Ланс" – ПСВ — 22:00
"Брага" — "Реал" — 22:00
"Унион" — "Наполи" — 22:00
"Бенфика" — "Реал Сосьедад" — 22:00
25 октября
"Фейеноорд" — "Лацио" — 19:45
"Барселона" – "Шахтер" — 19:45
"Селтик" — "Атлетико" — 22:00
ПСЖ – "Милан" — 22:00
"Ньюкасл" — "Боруссия" Д — 22:00
"Лейпциг" – "Црвена Звезда" — 22:00
"Янг Бойз" – "Манчестер Сити" — 22:00
"Антверпен" — "Порту" — 22:00
Четвертый тур
7 ноября
"Боруссия" Д – "Ньюкасл" — 19:45
"Шахтер" – "Барселона" — 19:45
"Атлетико" — "Селтик" — 22:00
"Лацио" — "Фейеноорд" — 22:00
"Милан" — ПСЖ — 22:00
"Манчестер Сити" – "Янг Бойз" — 22:00
"Црвена Звезда" — "Лейпциг" — 22:00
"Порту" — "Антверпен" — 22:00
8 ноября
"Наполи" — "Унион" — 19:45
"Реал Сосьедад" — "Бенфика" — 19:45
"Бавария" — "Галатасарай" — 22:00
"Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед" — 22:00
"Арсенал" — "Севилья" — 22:00
ПСВ – "Ланс" — 22:00
"Реал" – "Брага" — 22:00
"Зальцбург" — "Интер" — 22:00
Пятый тур
28 ноября
"Лацио" – "Селтик" — 19:45
"Шахтер" – "Антверпен" — 19:45
"Фейеноорд" — "Атлетико" — 22:00
ПСЖ – "Ньюкасл" — 22:00
"Милан" — "Боруссия" Д — 22:00
"Манчестер Сити" – "Лейпциг" — 22:00
"Янг Бойз" — "Црвена Звезда" — 22:00
"Барселона" — "Порту" — 22:00
29 ноября
"Галатасарай" – "Манчестер Юнайтед" — 19:45
"Севилья" — ПСВ — 19:45
"Бавария" – "Копенгаген" — 22:00
"Арсенал" – "Ланс" — 22:00
"Реал" — "Наполи" — 22:00
"Брага" — "Унион" — 22:00
"Бенфика" — "Интер" — 22:00
"Реал Сосьедад" — "Зальцбург" — 22:00
Шестой тур
12 декабря
"Ланс" — "Севилья" — 19:45
ПСВ – "Арсенал" — 19:45
"Манчестер Юнайтед" – "Бавария" — 22:00
"Копенгаген" — "Галатасарай" — 22:00
"Наполи" – "Брага" — 22:00
"Унион" — "Реал" — 22:00
"Интер" — "Реал Сосьедад" — 22:00
"Зальцбург" – "Бенфика" — 22:00
13 декабря
"Лейпциг" – "Янг Бойз" — 19:45
"Црвена Звезда" — "Манчестер Сити" — 19:45
"Атлетико" — "Лацио" — 22:00
"Селтик" — "Фейеноорд" — 22:00
"Боруссия" Д – ПСЖ — 22:00
"Ньюкасл" — "Милан" — 22:00
"Порту" — "Шахтер" — 22:00
"Антверпен" — "Барселона" — 22:00
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