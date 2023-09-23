Навіть VAR не допоміг: "Шахтар" опинився в епіцентрі скандалу (відео)

В українському футболі наявність VAR на грі нічого не гарантує

У суботу, 23 вересня, "Рух" у рамках матчу 8-го туру чемпіонату України сезону 2023/24 приймав донецький "Шахтар".

Зустріч, що проходила у Львові на однойменній арені, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф". На грі працював арбітр Віталій Романов, а також бригада VAR на чолі з Ярославом Козиком.

Попри наявність системи відеодопомоги рефері, арбітр ухвалив неоднозначне рішення, що вплинуло на підсумковий результат. На 24-й хвилині зустрічі при рахунку 0:1 господарі забивають гол зусиллями Євгена Пастуха, щоправда, судді порахували, що був офсайд. Однак на повторі видно, що не все так однозначно. В ефір дали стоп-кадр, на якому чітко видно, що лінія, проведена по гравцю "Шахтаря" Артему Бондаренку, зроблена неправильно, адже його друга нога знаходиться ближче до воріт.

Додамо, що у цьому поєдинку на 21-й хвилині рефері досить спірно видалив захисника "Шахтаря" Ярослава Ракицького. Зрештою команди зіграли внічию. На гол Георгія Судакова у дебюті зустрічі "Рух" відповів неймовірним пострілом Богдана Слюбика.

Відеоогляд матчу "Рух" — "Шахтар":

Цей результат дозволив "Шахтарю" повернутися на перше місце у турнірній таблиці УПЛ, "Рух" — поки що шостий.

Раніше повідомлялося, що Гірники невдало стартували на груповому етапі Ліги чемпіонів, поступившись у першому турі "Порту". Через це Україна опустилася у таблиці коефіцієнтів УЄФА.