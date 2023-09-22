Падіння продовжується: Україна опустилася нижче Чехії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Українські клуби поки що не перемагали в основному раунді єврокубків

У єврокубках сезону 2023/24 прогриміли матчі 1-го туру групового раунду. Луганська "Зоря", яка вирвала нічию у "Гента" (1:1), принесла Україні 1 бал у таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Про це повідомляє "Телеграф". На жаль, падіння національного клубного рейтингу продовжується. До речі, 1 очко "Зорі" було поділено на 5 (кількість українських команд, які розпочинали свій шлях у поточному сезоні єврокубків). Таким чином, кількість балів України у рейтингу зросла на 0,2 бали.

За підсумками ігрового тижня кількість балів України зросла з 25,600 до 25,800, проте наша асоціація опустилася на 18 місце у таблиці. Обійшла Україну Чехія, яка має тепер 26,550 бала. У 17-го Ізраїлю 26,125 бала, у 19-ї Греції – 24,325.

Додамо, що 15-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА дає право делегувати у єврокубки 5 команд. Наразі Україна ризикує залишитися лише з 4 представниками у єврокубках.

Таблиця кофіцієнтів УЄФА

Нагадаємо, донецький "Шахтар" програв "Порту" (1:3) у першому турі Ліги чемпіонів. До цього єврокубки залишили "Динамо", яке поступилося "Бешикташу" у фінальному раунді кваліфікації Ліги конференцій, "Дніпро-1", який програв у раунді плей-офф ЛК "Спартаку" (Трнава), і "Ворскла", яка вилетіла з ЛК у другому кваліфікаційному раунді ЛК від "Діли".