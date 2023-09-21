"Зоря" дала бій "Генту" у Лізі конференцій (відео)

Луганський клуб стартував у єврокубку з нічиєї

У четвер, 21 вересня, "Зоря" зіграла з "Гентом" у рамках матчу першого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Любліні (Польща) на однойменній арені, завершилась із рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди не форсували події у поєдинку та провели безгольовий перший тайм фактично без гострих моментів. У другому таймі клуби підняли темп, що призвело до небезпечних моментів біля воріт обох колективів. "Гент" відкрив рахунок у матчі на 67-й хвилині зусиллями Уго Кейперса, який замкнув простріл партнера з правого флангу. Через три хвилини "Зоря" забила "дзеркальний" гол — Едуардо Герреро пробив точно у нижній кут воріт після передачі з правого флангу від Кірюханцева.

Статистика матчу Зоря - Гент

Повний відеоогляд матчу "Зоря" — "Гент":

Турнірне становище команд у групі B Ліги конференцій

Зазначимо, "Зоря" розпочинала свою єврокубкову кампанію з останнього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, проте за сумою двох матчів поступилася "Славії" (Прага), після чого вилетіла у Лігу конференцій. За підсумками жеребкування ЛК луганчани потрапили до квартету B, де також виступають ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів та ісландський "Брейдаблік". У наступному турі український клуб зіграє проти ісландців, а бельгійці прийматимуть ізраїльський колектив. Обидва матчі відбудуться 5 жовтня.

Нагадаємо, "Зоря" провалила старт у чемпіонаті України з футболу. Днями луганський клуб поступився "Металісту-1925" (1:2).