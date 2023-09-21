"Заря" дала бой "Генту" в Лиге конференций (видео)

Луганский клуб стартовал в еврокубке с ничьей

В четверг, 21 сентября, "Заря" сыграла с "Гентом" в рамках матча первого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, которая проходила в Люблине (Польша) на одноименной арене, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды не форсировали события в поединке и провели безголевой первый тайм фактически без острых моментов. Во втором тайме клубы взвинтили темп, что привело к опасным моментам у ворот обоих коллективов. "Гент" открыл счет в матче на 67-й минуте усилиями Уго Кейперса, замкнувшего прострел партнера с правого фланга. Спустя три минуты "Заря" забила "зеркальный" гол — Эдуардо Герреро пробил точно в нижний угол ворот после передачи с правого фланга от Кирюханцева.

"Заря" – "Гент" – 1:1

Голы: Герреро (70) – Кейперс (67)

Предупреждения: Кирюханцев (86) – де Сарт (57)

"Заря": Турбаевский, Снурницын, Жордан, Боль, Кирюханцев, Вантух, Яцык, Антюх (Волошин, 77), Мишнев (Мичин, 77), Нагнойный (Венделл, 77), Герреро

"Гент": Руф, Торунарига, Ватанабе, Кандусс, Фадига (Фофана, 61), Браун (Самуаз, 77), Кумс, де Сарт (Гандельман, 61), Геркенс (Юльсагер, 61), Тисудали, Кейперс

Статистика матча Заря - Гент

Полный видеообзор матча "Заря" — "Гент":

Турнирное положение команд в группе B Лиги конференций

Отметим, "Заря" начинала свою еврокубковую кампанию с последнего квалификационного раунда Лиги Европы, однако по сумме двух матчей уступила "Славии" (Прага), после чего вылетела в Лигу конференций. По итогам жеребьевки ЛК луганчане попали в квартет B, где также выступают израильский "Маккаби" Тель-Авив и исландский "Брейдаблик". В следующем туре украинский клуб сыграет против исландцев, а бельгийцы примут израильский коллектив. Оба матча пройдут 5 октября.

Напомним, "Заря" провалила старт в чемпионате Украины по футболу. На днях луганский клуб уступил "Металлисту-1925" (1:2).