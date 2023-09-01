Жеребьевка Лиги конференций: онлайн-трансляция

Луганская "Заря" узнает имена соперников по группе

В пятницу, 1 сентября, в Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2023/2024. Украину на турнире будет представлять лишь одна команда — луганская "Заря", которая не сумела пройти "Славию" Прага в отборе Лиги Европы.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию мероприятия. Начало церемонии — в 15:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги конференций сезона 2023/24

Перед жеребьевкой команды были посеяны в четыре корзины согласно клубному рейтингу. "Заря" попала в 3 корзину. В ходе жеребьевки 32 клубов будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Корзина 1: Айнтрахт (Германия), Динамо Загреб (Хорватия), Брюгге (Бельгия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Гент (Бельгия), Фенербахче (Турция), Лилль (Франция), Ференцварош (Венгрия)

Корзина 2: ПАОК (Греция), Слован Братислава (Словакия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Виктория Пльзень (Чехия), Астон Вилла (Англия), Лудогорец (Болгария), Фиорентина (Италия), Буде-Глимт (Норвегия)

Корзина 3: Генк (Бельгия), Заря (Украина), Астана (Казахстан), Бешикташ (Турция), ХИК (Финляндия), Легия (Польша), Спартак Трнава (Словакия), Олимпия Любляна (Словения)

Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), КИ Клаксвик (Фарерские острова), Абердин (Шотландия), Чукарички (Сербия), Лугано (Швейцария), Брейдаблик (Исландия), Нордшеланд (Дания), Балкани (Косово).

Напомним, от Украины в еврокубках выступят всего 2 команды. Кроме "Зари", на групповом этапе Лиги чемпионов выступит донецкий "Шахтер", который накануне узнал имена соперников. "Днепр-1" вылетел из еврокубков, проиграв словацкому "Спартаку", а "Динамо" уступило "Бешикташу".