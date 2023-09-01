Жеребкування Ліги конференцій: онлайн-трансляція

Луганська "Зоря" дізнається імена суперників по групі

У п’ятницю, 1 вересня, у Grimaldi Forum у Монако відбудеться жеребкування групового етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/2024. Україну на турнірі представлятиме лише одна команда — луганська "Зоря", яка не зуміла пройти "Славію" Прага у відборі Ліги Європи.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію заходу. Початок церемонії о 15:30 за київським часом.

Пряма трансляція жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону 2023/24

Перед жеребкуванням команди були посіяні у чотири кошики згідно з клубним рейтингом. "Зоря" потрапила у 3 кошик. У ході жеребкування 32 клуби будуть поділені на 8 груп по 4 команди.

Кошик 1: Айнтрахт (Німеччина), Динамо Загреб (Хорватія), Брюгге (Бельгія), АЗ Алкмар (Нідерланди), Гент (Бельгія), Фенербахче (Туреччина), Лілль (Франція), Ференцварош (Угорщина)

Кошик 2: ПАОК (Греція), Слован Братислава (Словаччина), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль), Вікторія Пльзень (Чехія), Астон Вілла (Англія), Лудогорець (Болгарія), Фіорентина (Італія), Буде-Глімт (Норвегія)

Кошик 3: Генк (Бельгія), Зоря (Україна), Астана (Казахстан), Бешикташ (Туреччина), ХІК (Фінляндія), Легія (Польща), Спартак Трнава (Словаччина), Олімпія Любляна (Словенія)

Кошик 4: Зрінськи (Боснія та Герцеговина), КІ Клаксвік (Фарерські острови), Абердін (Шотландія), Чукарічки (Сербія), Лугано (Швейцарія), Брейдаблік (Ісландія), Нордшеланд (Данія), Балкані (Косово)

Нагадаємо, від України в єврокубках виступатимуть лише 2 команди. Окрім "Зорі", на груповому етапі Ліги чемпіонів виступить донецький "Шахтар", який напередодні дізнався імена суперників. "Дніпро-1" вилетів з єврокубків, програвши словацькому "Спартаку", а "Динамо" поступилося "Бешикташу".