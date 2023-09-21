"Заря" - "Гент": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Луганский клуб начинает свой путь в основном раунде третьего по силе еврокубка

В четверг, 21 сентября, "Заря" примет "Гент" в рамках матча первого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. Луганский клуб выступает в ЛК в квартете B вместе с израильским "Маккаби" Тель-Авив и исландским "Брейдабликом".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

"Заря" подходит к еврокубковой игре с большим количеством проблем и новым тренером — недавно команду возглавил Валерий Кривенцов, который заменил на этом посту серба Ненада Лалатовича. А вот "Гент" неплохо стартовал в чемпионате Бельгии, команда идет первой в национальном первенстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть матч "Заря" — "Гент" в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, в последнем туре УПЛ "Заря" уступила "Металлисту-1925" (1:2), а "Гент" в первенстве Бельгии сыграл вничью с "Левеном" (1:1).

Добавим, что луганский клуб начинал свою еврокубковую кампанию в квалификации Лиги Европы, однако в раунде плей-офф "Заря" в 2-матчевом противостоянии проиграла "Славии" (Прага) и вылетела в Лигу конференций.