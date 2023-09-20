"Заря" - "Гент": де и когда смотреть матч Лиги конференций

Украинский клуб стартует в третьем по силе еврокубке

В четверг, 21 сентября, "Заря" матчем против бельгийского "Гента" стартует на групповой стадии Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. Луганский клуб выступает в ЛК в квартете B, куда также попали "Маккаби" Тель-Авив, и "Брейдаблик".

В прямом эфире в Украине матч "Заря" — "Гент" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок первого тура группового раунда ЛК "Заря" — "Гент" состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. "Гент" неплохо стартовал в национальном первенстве и сейчас занимает первое место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе. "Заря", в свою очередь, провалила старт в Украинской премьер-лиге (УПЛ). Луганчане идут в зоне вылета.

Напомним, в последнем туре УПЛ "Заря" умудрилась проиграть "Металлисту-1925" (1:2). В следующем туре "Заря" сыграет против "Днепра-1".

Отметим, луганский клуб начинал свой еврокубковый путь в квалификации Лиги Европы, однако в раунде лей-офф "Заря" в 2-матчевом противостоянии проиграла "Славии" (Прага).