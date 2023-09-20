"Зоря" — "Гент": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Український клуб стартує у третьому за силою єврокубку

У четвер, 21 вересня, "Зоря" матчем проти бельгійського "Гента" стартує на груповій стадії Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. Луганський клуб виступає у ЛК у квартеті B, куди також потрапили "Маккабі" Тель-Авів, та "Брейдаблік".

У прямому ефірі в Україні матч "Зоря" — "Гент" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок першого туру групового раунду ЛК "Зоря" — "Гент" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. "Гент" непогано стартував у національній першості й зараз посідає перше місце у турнірній таблиці, маючи одну гру в запасі. "Зоря", у свою чергу, провалила старт в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). Луганці йдуть у зоні вильоту.

Нагадаємо, в останньому турі УПЛ "Зоря" примудрилася програти "Металісту-1925" (1:2). У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Дніпра-1".

Зазначимо, луганський клуб розпочинав свій єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги Європи, однак у раунді лей-офф "Зоря" у 2-матчевому протистоянні програла "Славії" (Прага).