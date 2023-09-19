Чемпіонат України з футболу, 8 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіонат України з футболу в черговому турі подарує уболівальникам чимало цікавих протистоянь

У п’ятницю, 22 вересня, матчем "Оболонь" — "Верес" стартує 8-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Напередодні ФІФА покарала український клуб.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі туру "Зоря" прийме "Дніпро-1". Лідер першості "Шахтар" проведе гостьовий поєдинок проти "Руху", а київське "Динамо" зіграє з новачком ліги ЛНЗ.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 8 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 22 вересня

"Оболонь" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Олександрія" — "Чорноморець" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суботу, 23 вересня

ЛНЗ Черкаси — "Динамо" Київ — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Omega TV, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Полісся" — "Минай" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Ворскла" — "Кривбас" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Рух" Львів — "Шахтар" Донецьк — 19:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

Неділя, 24 вересня

"Зоря" — "Дніпро-1" — 15:00 — YouTube, "Уніан ТБ"

"Металіст 1925" — "Колос" До — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Турнірне становище команд УПЛ після 7-го туру

З результатами та відеооглядами матчів 7-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Раніше повідомлялося, що у сьомому турі чемпіонату України пролунав гучний суддівський скандал.

Нагадаємо, в УЄФА розповіли, коли рф повернеться до футбольної родини.