Чемпионат Украины по футболу, 8 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Чемпионат Украины по футболу в очередном туре подарит болельщикам немало интересных противостояний

В пятницу, 22 сентября, матчем "Оболонь" — "Верес" стартует 8-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне ФИФА наказала украинский клуб.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре тура "Заря" примет "Днепр-1". Лидер первенства "Шахтер" проведет гостевой поединок против "Руха", а киевское "Динамо" сыграет с новичком лиги ЛНЗ.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 22 сентября

"Оболонь" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Александрия" — "Черноморец" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Субботу, 23 сентября

ЛНЗ Черкассы — "Динамо" Киев — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Полесье" — "Минай" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Ворскла" — "Кривбасс" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Рух" Львов — "Шахтер" Донецк — 19:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

Воскресенье, 24 сентября

"Заря" — "Днепр-1" — 15:00 — YouTube, "Уніан ТБ"

"Металлист 1925" — "Колос" К — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Турнирное положение команд УПЛ после 7-го тура

С результатами и видеообзорами матчей 7-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Ранее сообщалось, что в седьмом туре чемпионата Украины прогремел громкий судейский скандал.

Напомним, в УЕФА рассказали, когда рф вернется в футбольную семью.