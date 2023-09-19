Чемпионат Украины по футболу, 8 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Чемпионат Украины по футболу в очередном туре подарит болельщикам немало интересных противостояний
В пятницу, 22 сентября, матчем "Оболонь" — "Верес" стартует 8-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне ФИФА наказала украинский клуб.
С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре тура "Заря" примет "Днепр-1". Лидер первенства "Шахтер" проведет гостевой поединок против "Руха", а киевское "Динамо" сыграет с новичком лиги ЛНЗ.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 22 сентября
"Оболонь" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Александрия" — "Черноморец" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Субботу, 23 сентября
ЛНЗ Черкассы — "Динамо" Киев — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Полесье" — "Минай" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Ворскла" — "Кривбасс" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Рух" Львов — "Шахтер" Донецк — 19:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
Воскресенье, 24 сентября
"Заря" — "Днепр-1" — 15:00 — YouTube, "Уніан ТБ"
"Металлист 1925" — "Колос" К — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
С результатами и видеообзорами матчей 7-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Ранее сообщалось, что в седьмом туре чемпионата Украины прогремел громкий судейский скандал.
Напомним, в УЕФА рассказали, когда рф вернется в футбольную семью.