"Зоря" — "Гент": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Луганський клуб розпочинає свій шлях в основному раунді третього за силою єврокубка

У четвер, 21 вересня, "Зоря" прийматиме "Гент" у рамках матчу першого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. Луганський клуб виступає у ЛК у квартеті B разом із ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів та ісландським "Брейдабліком".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Гра відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

"Зоря" підходить до єврокубкової гри з великою кількістю проблем і новим тренером — нещодавно команду очолив Валерій Кривенцов, який замінив на цій посаді серба Ненада Лалатовича. А от "Гент" непогано стартував у чемпіонаті Бельгії, команда йде першою у національній першості.

Раніше "Телеграф" розповідав, де дивитися матч "Зоря" — "Гент" у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, в останньому турі УПЛ "Зоря" поступилася "Металісту-1925" (1:2), а "Гент" у першості Бельгії зіграв унічию з "Левеном" (1:1).

Додамо, що луганський клуб розпочинав свою єврокубкову кампанію у кваліфікації Ліги Європи, однак у раунді плей-офф "Зоря" у 2-матчевому протистоянні програла "Славії" (Прага) та вилетіла у Лігу конференцій.