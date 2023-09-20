"Зоря" — "Гент": букмекери назвали фаворита матчу Ліги конференцій

Луганський клуб – аутсайдер протистояння

У четвер, 21 вересня, луганська "Зоря" розпочне свій шлях у Лізі конференцій матчем проти бельгійського "Гента". Луганчани волею жереба потрапили до квартету B, де також виступають ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів, та ісландський "Брейдаблік". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Зоря" — "Гент".

На думку фахівців, "Зоря" практично не має шансів на перемогу. Про це повідомляє Favbet. На тріумф луганського клубу можна зробити ставку з коефіцієнтом 6,75-8,10. Водночас нічия та перемога бельгійців імовірніші — коефіцієнти 4,40-4,95 та 1,35-1,48 відповідно. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність тріумфу "Зорі" лише у 13% проти 67% — на перемогу "Гента".

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" — "Гент":

Favbet: (перемога "Зорі" 8,10 — нічия 4,95 — перемога "Гента" 1,48)

William Hill: (7,00 — 4,60 — 1,35)

Bwin: (6,75 — 4,40 — 1,39)

Матч "Зоря" — "Гент" відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, початок гри — о 22:00 за київським часом. Зустріч покажуть у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, луганський клуб розпочинав свій єврокубковий шлях у раунді плей-офф Ліги Європи, проте не зумів пройти "Славію" (Прага) у 2-матчевому протистоянні.