"Заря" - "Гент": букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

Луганский клуб - аутсайдер противостояния

В четверг, 21 сентября, луганская "Заря" начнет свой путь в Лиге конференций матчем против бельгийского "Гента". Луганчане волей жребия попали в квартет B, где также выступают израильский "Маккаби" Тель-Авив, и исландский "Брейдаблик". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" — "Гент".

По мнению специалистов, у "Зари" практически нет шансов на победу. Об этом сообщает Favbet. На триумф луганского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 6,75-8,10. В то же время ничья и победа бельгийцев более вероятны — коэффициенты 4,40-4,95 и 1,35-1,48 соответственно. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность триумфа "Зари" всего в 13% против 67% — на победу "Гента".

Прогноз букмекеров на матч "Заря" — "Гент":

Favbet: (победа "Зари" 8,10 — ничья 4,95 — победа "Гента" 1,48)

William Hill: (7,00 — 4,60 — 1,35)

Bwin: (6,75 — 4,40 — 1,39)

Матч "Заря" — "Гент" состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Встречу покажут в прямом эфире в Украине.

Напомним, луганский клуб начинал свой еврокубковый путь в раунде плей-офф Лиги Европы, однако не сумел пройти "Славию" (Прага) в 2-матчевом противостоянии.