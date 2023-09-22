Падение продолжается: Украина опустилась ниже Чехии в таблице коэффициентов УЕФА

Украинские клубы пока не побеждали в основном раунде еврокубков

В еврокубках сезона 2023/24 прогремели матчи 1-го тура группового раунда. Луганская "Заря", которая вырвала ничью у "Гента" (1:1), принесла Украине 1 балл в таблицу коэффициентов УЕФА.

Об этом сообщает "Телеграф". К сожалению, падение национального клубного рейтинга продолжается. К слову, 1 очко "Зари" было поделено на 5 (количество украинских команд, начинавших путь в текущем сезоне еврокубков). Таким образом, количество баллов Украины в рейтинге выросло на 0,2 балла.

По итогам игровой недели количество баллов Украины выросло с 25,600 до 25,800, однако наша ассоциация опустилась на 18-е место в таблице. Обошла Украину Чехия, у которой теперь 26,550 балла. У 17-го Израиля 26,125 балла, у 19-й Греции – 24,325.

Добавим, что 15-е место в таблице коэффициентов УЕФА дает право делегировать в еврокубки 5 команд. На данный момент Украина рискует остаться лишь с 4 представителями в еврокубках.

Таблица коффициентов УЕФА

Напомним, донецкий "Шахтер" проиграл "Порту" (1:3) в первом туре Лиги чемпионов. До этого еврокубки покинули "Динамо", уступившее "Бешикташу" в финальном раунде квалификации Лиги конференций, "Днепр-1", проигравший в раунде плей-офф ЛК "Спартаку" (Трнава), и "Ворскла", вылетевшая из ЛК во втором квалификационном раунде от "Дилы".