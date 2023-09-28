"Отмороженные": российский футболист оскорбил Зеленского и европейцев

Экс-футболист находится под санкциями Украины с 2022 года

Россияне продолжают истерить после того, как некоторые страны объявили о бойкоте соревнований с участием сборной рф по футболу U-17.

Бывший футболист "Зенита", "Спартака", ЦСКА и сборной рф Роман Широков назвал эти страны "отмороженными", передает "РБ-Спорт". Кроме того, экс-полузащитник по методичке кремля сделал выпад в сторону президента Украины Владимира Зеленского, а также назвал россию "исторической частью Европы".

"Отмороженные пусть отказываются. У меня двоякое впечатление. С одной стороны, понимаю, что ребятам и девчонкам надо играть, а с другой – без флага и гимна в сегодняшней ситуации играть нельзя. У меня нет однозначного ответа.

Да. Против меня придурочный наркоман давно санкции ввел – и чего? Я туда и не горю желанием ехать. Мы не рвемся в Европу, но исторически к ней относимся", — заявил Широков.

Добавим, 13 декабря 2022 года Верховная рада Украины ввела санкции против 53 российских спортсменов, в частности против Широкова.

Напомним, УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. После этого Украина, Англия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва, Норвегия и Ирландия заявили, что не будут играть с российскими сборными, несмотря на решение главного футбольного органа Европы. Кроме того, Швеция запретила российским футболисткам участвовать на женском чемпионате Европы-2024 U-17.

Ранее сообщалось, что в рф далеко не все обрадовались решению УЕФА касательно юношеских команд. Бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус считает, что УЕФА унизил рф.