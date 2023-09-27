В рф опасаются, что бойкот англичан будет не единственным

Официальный представитель МИД россии Мария Захарова раскритиковала решение Футбольной ассоциации Англии, которая отказалась играть против российских юношеских команд, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Накануне Захарова придумала очередную байку про козни Запада.

Соответствующее заявление Захаровой приводит "СЭ". Российская чиновница традиционно обвинила "недружественную страну" в русофобии.

"У британских русофобов давно синдром исключительности. На этот раз они исключили себя из честного состязания", – заявила Захарова.

Председатель комитета Госдумы рф по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что УЕФА должен наказать Англию за бойкот соревнований.

"Англия – только первая страна, которая заявила о бойкоте, вслед за ней будет череда таких же заявлений стран‑последователей этого безумного действа. Я считаю, что если УЕФА – сильная организация, то она должна быть последовательной и наказать все бойкотирующие сборные.

Мне удивительно вот что: УЕФА представляет интересы прежде всего западноевропейских стран, и в исполкоме достаточно представителей и Англии, и каких‑то ближайших ее соратников. Вероятно, в этой истории есть какой‑то подвох", — цитирует Свищева "Матч ТВ".

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований. Однако со временем УЕФА начал процесс возвращения рф в международный футбол.