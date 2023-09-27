"Британські русофоби": Захарова істерить після рішення англійської влади

У рф побоюються, що бойкот англійців буде не єдиним

Офіційний представник МЗС росії Марія Захарова розкритикувала рішення Футбольної асоціації Англії, яка відмовилася грати проти російських юнацьких команд, попри рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Напередодні Захарова вигадала чергову байку про підступи Заходу.

Відповідну заяву Захарової наводить "СЕ". Російська чиновниця традиційно звинуватила "недружню країну" у русофобії.

"У британських русофобів давно синдром винятковості. Цього разу вони виключили себе із чесного змагання", — заявила Захарова.

Голова комітету Держдуми рф з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев заявив, що УЄФА має покарати Англію за бойкот змагань.

"Англія – лише перша країна, яка заявила про бойкот, слідом за нею буде низка таких же заяв країн-послідовників цього шаленого дійства. Я вважаю, що якщо УЄФА – сильна організація, то вона має бути послідовною і покарати всі бойкотуючі збірні.

Мені дивно ось що: УЄФА представляє інтереси насамперед західноєвропейських країн, і у виконкомі достатньо представників і Англії, і якихось найближчих її соратників. Ймовірно, в цій історії є якась каверза", — цитує Свищева "Матч ТВ".

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних змагань. Однак згодом УЄФА розпочав процес повернення росії у міжнародний футбол.