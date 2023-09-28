Швеция приняла жесткое решение по рф: у россиян началась истерика

Цивилизованные страны резко отреагировали на скандальное решение УЕФА

В Швеции не пустят российскую команду на женский чемпионат Европы-2024 U-17, несмотря на разрешение УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза на своем официальном сайте. В организации не хотят, чтобы сборная рф играла на международном уровне, пока в Украине идет война. Это касается и атлетов из Беларуси.

"Шведский футбольный союз не поддерживает решение УЕФА о допуске российских сборных U-17 к участию в соревнованиях УЕФА.

В мае 2024 года в Швеции пройдет женский Евро U17. В соответствии с вышесказанным, мы не позволим российской команде, если она пройдет отбор, принять участие в турнире", – гласит сообщение на сайте Шведского футбольного союза.

Разумеется, россиянам не понравилось решение шведских властей. Российские пользователи призвали наказать Швецию.

Напомним, ряд европейских футбольных федераций объявил о бойкоте матчей против рф. К бойкоту присоединились Украина, Англия, Латвия, Польша и Швеция. К слову, не все в рф довольны решением УЕФА. Добавим, в МИД рф отреагировали на ситуацию.