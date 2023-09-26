Футболиста Динамо выгнали из клуба из-за наркотиков

Казакова отчислили из Динамо

Воспитанник Динамо Максим Казаков вспомнил о том, как его выгнали из киевской команды. По словам футболиста, это случилось из-за накротиков.

В интервью Украинскому футболу Казаков признался, что его поймаил в гостинице. В тот момент он с одноклубниками курил "травку".

"Нас было человек восемь-десять, а отчислили из Динамо только меня и еще одного парня, Олега Бручинского.

Прежде чем меня выгнали, помню тогдашний директор академии Александр Ищенко в телефонном разговоре говорил мне, что за мной будут продолжать следить тренеры Динамо, будут ездить на все игры Арсенала и все такое. Мол, это временная ссылка. На практике ничего такого не было.

Еще Ищенко мне обещал найти команду. Я ждал месяц или полтора, но так и не дождался никакой информации. Зная о моей ситуации, мне позвонил по телефону тренер Арсенала Олег Волотек и пригласил в команду. Бручинский, кстати, тогда тоже со мной перешел в Арсенал", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в середине сентября бывший футболист "Динамо" Артем Милевский опубликовал в соцсетях фото, которое переполошило сеть. Дело в том, что "Миля" на снимке выглядел не лучшим образом.