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После первой пролетевшей ракеты: Суркис рассказал о побеге легионера из Динамо

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Джастин Лонвейк играет на правах аренды за "Андерлехт"
Джастин Лонвейк играет на правах аренды за "Андерлехт". Фото ФК Динамо (Киев)

Молодой нидерландец не рискнул остаться в Украине

Нидерландский футболист "Динамо" Джастин Лонвейк принял решение покинуть столичную команду из-за полномасштабной войны. Как рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис, 23-летний полузащитник уехал из расположения команды после первого ракетного обстрела столицы.

В комментарии Youtube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital" Суркис добавил, что для футболиста были созданы все условия в его команде. Несмотря на это, он все же решил уйти.

"Вот за Лонвейка заплатили деньги, и условия ему хорошие создали. А первая ракета, которая летела над базой… И он сказал, что не хочет больше здесь оставаться, пока идет война", – отметил президент.

Суркис с пониманием отнесся к такой ситуации. Он считает, что сейчас дорогу в большой футбол должны получать молодые исполнители. Это связано с тем, что "Динамо" не может пригласить в условиях войны качественных иностранцев.

При этом Суркис остался доволен тем, как украинские футболисты выступают за его команду.

"На игру с "Ворсклой" вышло на поле 11 украинских футболистов и они сделали результат. Да, есть недостатки, но они учатся", – завершил он.

Отметим, что сейчас Лонвейк играет на правах аренды за "Андерлехт".

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Динамо" попрощалось с бразильцем.

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#Футбол #Игорь Суркис #ФК Динамо Киев