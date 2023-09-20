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Після першої ракети, що пролетіла: Суркіс розповів про втечу легіонера з Динамо

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Джастін Лонвейк грає на правах оренди за "Андерлехт"
Джастін Лонвейк грає на правах оренди за "Андерлехт". Фото ФК Динамо (Київ)

Молодий нідерландець не ризикнув залишитись в Україні

Нідерландський футболіст "Динамо" Джастін Лонвейк вирішив залишити столичну команду через повномасштабну війну. Як розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс, 23-річний півзахисник виїхав із розташування команди після першого ракетного обстрілу столиці.

У коментарі Youtube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital" Суркіс додав, що для футболіста було створено всі умови у його команді. Незважаючи на це, він все ж таки вирішив піти.

"Ось за Лонвейка заплатили гроші, і умови йому добрі створили. А перша ракета, яка летіла над базою... І він сказав, що не хоче більше тут залишатися, доки йде війна", — зазначив президент.

Суркіс із розумінням поставився до такої ситуації. Він вважає, що зараз дорогу у великий футбол мають отримувати молоді виконавці. Це пов’язано з тим, що "Динамо" не може запросити за умов війни якісних іноземців.

Суркіс залишився задоволений тим, як українські футболісти виступають за його команду.

"На гру з "Ворсклою" вийшло на поле 11 українських футболістів і вони зробили результат. Так, є недоліки, але вони вчаться", — завершив він.

Зазначимо, що зараз Лонвейк грає на правах оренди за "Андерлехт".

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Динамо" попрощалося із бразильцем.

Теги:
#Футбол #Ігор Суркіс #ФК Динамо Київ