"Динамо" розірвало контракт із бразильцем

Клуб та гравець зуміли домовитися

Київське "Динамо" розірвало угоду з бразильським захисником команди Сідклеєм. Напередодні Біло-сині продали капітана у Бельгію.

Про розірвання угоди з 30-річним лівим захисником повідомила пресслужба київського клубу у Facebook. Повідомляється, що клуб та футболіст розірвали контракт за обопільною згодою сторін.

Бразилець приєднався до "Динамо" у липні 2018 року після трансферу з "Атлетіко Паранаенсе". З того часу він провів 26 матчів за "Динамо" в Українській прем’єр-лізі (УПЛ), 2 – у Кубку України та 6 – у Лізі Європи.

"Дякуємо Сідклею за час, проведений у нашому клубі, і бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі", — йдеться у повідомленні "Динамо".

Сідклей практично не грав в Україні, блукаючи орендою

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію, програвши "Бешикташу" в останньому раунді відбору Ліги конференцій. Тепер Біло-сині зосередяться на внутрішній арені, однак і тут у київського клубу справи йдуть не найкращим чином. За підсумками шести турів УПЛ "динамівці" йдуть на 10 місці, маючи 3 гри в запасі. У наступному матчі кияни зіграють проти "Ворскли".