"Динамо" расторгло контракт с бразильцем

Клуб и игрок сумели договориться

Киевское "Динамо" расторгло соглашение с бразильским защитником команды Сидклеем. Накануне Бело-синие продали капитана в Бельгию.

О расторжении сделки с 30-летним левым защитником сообщила пресс-служба киевского клуба в Facebook. Сообщается, что клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Бразилец присоединился к "Динамо" в июле 2018 года после трансфера из "Атлетико Паранаэнсе". С тех пор он провел 26 матчей за "Динамо" в Украинской премьер-лиге (УПЛ), 2 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге Европы.

"Спасибо Сидклею за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере", — гласит сообщение "Динамо".

Сидклей практически не играл в Украине, скитаясь по арендам

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию, проиграв "Бешикташу" в последнем раунде отбора Лиги конференций. Теперь Бело-синие сосредоточатся на внутренней арене, однако и здесь у киевского клуба дела обстоят не лучшим образом. По итогам шести туров УПЛ "динамовцы" идут на 10-м месте, имея 3 игры в запасе. В следующем матче киевляне сыграют против "Ворсклы".