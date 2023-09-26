Футболіста Динамо вигнали з клубу через наркотики

Казакова відрахували з «Динамо»

Вихованець Динамо Максим Козаков згадав, як його вигнали з київської команди. За словами футболіста, це сталося через накротики.

В інтерв’ю Українському футболу Козаков зізнався, що його спіймав у готелі. У той момент він з одноклубниками курив "траву".

"Нас було чоловік вісім-десять, а відрахували з Динамо лише мене та ще одного хлопця, Олега Бручинського.

Перш ніж мене вигнали, пам’ятаю тодішній директор академії Олександр Іщенко в телефонній розмові казав мені, що за мною продовжуватимуть стежити тренери Динамо, їздитимуть на всі ігри Арсеналу і таке інше. Мовляв, це тимчасове заслання. Насправді нічого такого не було.

Ще Іщенко мені обіцяв знайти команду. Я чекав місяць чи півтора, але так і не дочекався жодної інформації. Знаючи про мою ситуацію, мені зателефонував тренер Арсеналу Олег Волотек та запросив до команди. Бручинський, до речі, тоді теж зі мною перейшов до Арсеналу", – сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в середині вересня колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський опублікував у соцмережах фото, яке сполохало мережу. Справа в тому, що "Міля" на знімку виглядав не найкращим чином.