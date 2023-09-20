Молода зірка "Динамо" готовий покинути команду: він вже обрав місце

Молодий талант готовий піти стопами легенд клубу

Найближчим часом ще один український футболіст "Динамо" може вирушити підкорювати Європу. Про плани пограти за межами чемпіонату України заявив захисник столичної команди Костянтин Вівчаренко.

За словами молодого футболіста, вже зараз він чітко розуміє, у якому чемпіонаті хотів би спробувати свої сили. В інтерв’ю виданню "Спорт Експрес" він заявив про бажання поїхати в Англію.

Вівчаренко не приховував, що хотів би повторити долю своїх колишніх партнерів по команді, які вже вирушили підкорювати англійську Прем’єр-лігу.

"Для мене топ-чемпіонат – це Англія. У майбутньому там хотів би пограти. Там, де наші хлопці виступають Забарний, Миколенко, Зінченко. Кожну гру з їхньою участю дивлюся, хоча вболіваю за Манчестер Юнайтед.

Подивимося, як моя ігрова кар’єра далі просуватиметься. Не хочу щось заздалегідь загадувати. Зараз я – гравець київського Динамо", — сказав молодий футболіст.

Цікаво, що про інтерес до Вівчаренка з боку європейських клубів було відомо ще влітку. Зокрема, його звали до Португалії та Англії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у "Динамо" розповіли про втечу одного з легіонерів команди.