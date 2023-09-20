Молодая звезда "Динамо" готовится к уходу из команды: уже знает куда

Молодой талант готов пойти по стопам легенд клуба

В ближайшее время еще один украинский футболист "Динамо" может отправиться покорять Европу. О планах поиграть за пределами чемпионата Украины заявил защитник столичной команды Константин Вивчаренко.

По словам молодого футболиста, уже сейчас он четко понимает, в каком чемпионате хотел бы попробовать свои силы. В интервью изданию "Спорт Экспресс" он заявил о желании поехать в Англию.

Вивчаренко не стал скрывать, что хотел бы повторить судьбу своих бывших партнеров по команде, которые уже отправились покорять английскую Премьер-лигу.

"Для меня топ-чемпионат – это Англия. В будущем там хотел бы поиграть. Там, где наши ребята выступают Забарный, Миколенко, Зинченко. Каждую игру с их участием смотрю, хотя болею за Манчестер Юнайтед.

Посмотрим, как моя игровая карьера будет дальше продвигаться. Не хочу что-то заранее загадывать. Сейчас я – игрок киевского Динамо", — сказал молодой футболист.

Интересно, что об интересе к Вивчаренко со стороны европейских клубов было известно еще летом. В частности, его звали в Португалию и Англию.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "Динамо" рассказали о побеге одного из легионеров команды.