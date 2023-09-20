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Молодая звезда "Динамо" готовится к уходу из команды: уже знает куда

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Вивчаренко пока не спешит менять клуб, но уже знает свои цели
Вивчаренко пока не спешит менять клуб, но уже знает свои цели. Фото ФК Динамо (Киев)

Молодой талант готов пойти по стопам легенд клуба

В ближайшее время еще один украинский футболист "Динамо" может отправиться покорять Европу. О планах поиграть за пределами чемпионата Украины заявил защитник столичной команды Константин Вивчаренко.

По словам молодого футболиста, уже сейчас он четко понимает, в каком чемпионате хотел бы попробовать свои силы. В интервью изданию "Спорт Экспресс" он заявил о желании поехать в Англию.

Вивчаренко не стал скрывать, что хотел бы повторить судьбу своих бывших партнеров по команде, которые уже отправились покорять английскую Премьер-лигу.

"Для меня топ-чемпионат – это Англия. В будущем там хотел бы поиграть. Там, где наши ребята выступают Забарный, Миколенко, Зинченко. Каждую игру с их участием смотрю, хотя болею за Манчестер Юнайтед.

Посмотрим, как моя игровая карьера будет дальше продвигаться. Не хочу что-то заранее загадывать. Сейчас я – игрок киевского Динамо", — сказал молодой футболист.

Интересно, что об интересе к Вивчаренко со стороны европейских клубов было известно еще летом. В частности, его звали в Португалию и Англию.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "Динамо" рассказали о побеге одного из легионеров команды.

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#Украина #Футбол #ФК Динамо Киев