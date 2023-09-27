"Финал с КНДР": в рф заговорили о победе на чемпионате мира по футболу

Российский экс-футболист отметился абсурдным заявлением

Бывший игрок "Челси" и сборной россии Алексей Смертин считает, что россиянам по силам выиграть чемпионат мира по футболу. К слову, на данный момент все команды и сборные страны-агрессора отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующее заявление Смертина приводит legalbet.ru. Бывший футболист считает, что у рф есть все, чтобы в будущем выиграть Мундиаль.

"Мне верится, что россия станет чемпионом мира по футболу, у нас все для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши", – заявил Смертин.

В сети лишь посмеялись со слов Смертина, ведь на данный момент российский футбол находится в упадке и предпосылок к изменению ситуации нет. Один из пользователей пошутил, что рф в финале победного для себя ЧМ сыграет с Северной Кореей. Другой отметил, что для победы на Мундиале рф должна создать и провести альтернативный чемпионат мира.

Отметим, наилучшее достижение сборной рф на чемпионатах мира – 1/4 финала на домашнем турнире 2018 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил юношеской сборной рф по футболу выступать на международных соревнованиях. В итоге Англия объявила о бойкоте таких турниров. Напомним, в УЕФА заявляли, что не вернут россию в футбольную семью до окончания войны в Украине.