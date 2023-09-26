Шевченко получил новую должность у Зеленского

Экс-футболист уже является амбассадором United24

Известный украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил должность советника президента вне штата.

Об этом говорится в соответствующем указе №589/2023, который был обнародован на сайте Офиса президента во вторник, 26 сентября.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", — говорится в сообщении.

Как известно, Шевченко уже давно сотрудничает с украинскими властями. Так в мае 2022 года он стал первым амбассадором государственной инициативы United24, которая призвана информировать мир о ситуации в Украине и увеличивать иностранную поддержку.

Напомним, до 2021 года Шевченко возглавлял национальную сборную по футболу, после чего перешел на пост тренера итальянского клуба "Дженоа". Впрочем, там он продержался три месяца, после чего клуб расторг с ним контракт.

В 2022 году ходили слухи, что он может получить кресло тренера национальной сборной Польши, однако несмотря на заключение предварительного соглашения, сделка так и не состоялась.

В июле 2023 года Шевченко также получил предложение возглавить команду Боснии и Герцеговины.