Шевченко отримав нову посаду у Зеленського

Ексфутболіст вже є амбасадором United24

Відомий український футболіст та колишній тренер збірної України Андрій Шевченко отримав посаду радника президента поза штатом.

Про це йдеться у відповідному указі №589/2023, оприлюдненому на сайті Офісу президента у вівторок, 26 вересня.

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Шевченко вже давно співпрацює з українською владою. Так, у травні 2022 року він став першим амбасадором державної ініціативи United24, яка покликана інформувати світ про ситуацію в Україні та збільшувати іноземну підтримку.

Нагадаємо, до 2021 року Шевченко очолював національну збірну з футболу, після чого перейшов на пост тренера італійського клубу "Дженоа". Втім, там він протримався три місяці, після чого клуб розірвав із ним контракт.

У 2022 році ходили чутки, що він може отримати крісло тренера національної збірної Польщі, проте попри укладення попередньої угоди, призначення так і не відбулося.

У липні 2023 року Шевченко також отримав пропозицію очолити команду Боснії та Герцеговини.