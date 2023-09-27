"Фінал з КНДР": у рф заговорили про перемогу на чемпіонаті світу з футболу

Російський ексфутболіст відзначився абсурдною заявою

Колишній гравець "Челсі" та збірної росії Олексій Смертін вважає, що росіянам під силу виграти чемпіонат світу з футболу. До речі, на даний момент усі команди та збірні країни-агресора відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Відповідну заяву Смертіна наводить legalbet.ru. Колишній футболіст вважає, що в росії є все, щоб у майбутньому виграти Мундіаль.

"Мені віриться, що росія стане чемпіоном світу з футболу, у нас все для цього є, всі передумови. У пляжному футболі ми тричі ставали чемпіонами світу. Тому ми можемо. Але не скоро. Шанси є, насправді ми гарно граємо", - заявив Смертін.

У мережі лише посміялися зі слів Смертіна, адже на цей час російський футбол перебуває у занепаді й передумов до зміни ситуації немає. Один з користувачів пожартував, що росія у фіналі переможного для себе ЧС зіграє з Північною Кореєю. Інший відзначив, що для перемоги на Мундіалі рф має створити та провести альтернативний чемпіонат світу.

Зазначимо, найкраще досягнення збірної росії на чемпіонатах світу — 1/4 фіналу на домашньому турнірі 2018 року.

Раніше повідомлялося, що УЄФА дозволив юнацькій збірній рф з футболу виступати на міжнародних змаганнях. У результаті Англія оголосила про бойкот таких турнірів. Нагадаємо, в УЄФА заявляли, що не повернуть росію до футбольної родини до закінчення війни в Україні.