Російський чиновник виступив із безглуздою заявою на міністерській зустрічі країн БРІКС на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

Глава МЗС рф сергій лавров запропонував країнам БРІКС створити власну футбольну команду. Наразі російська футбольна збірна відсторонена від усіх міжнародних змагань.

Відповідна заява лаврова доступна на офіційному сайті російського відомства. У мережі запропонували главі МЗС росії зайнятися кінськими перегонами.

"Наша країна повноцінно заступає на вахту голови з майбутнього року. Але за традицією саме ми проводимо зараз таке засідання в рамках заходів Генеральної Асамблеї.

Найближчим часом розповсюдимо програму свого головування з урахуванням того, що нас уже буде одинадцять. Думаю, Бразилія особливо наголошує, що одинадцять – це склад футбольної команди. Можливо, нам подумати про те, щоб зробити футбольну команду БРІКС”, – сказав лавров.

У мережі лише посміялися зі слів лаврова. Користувачі жартують, що Бразилія лише мріє про те, щоб зробити спільну команду з росіянами.

Довідка: БРІКС — міждержавне об’єднання п’яти держав. З 1 січня 2024 року до складу союзу, можливо, входитимуть уже 11 держав. До країн-організаторів (Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка) можуть приєднатися Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ, Ефіопія та Саудівська Аравія.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закрив росії альтернативний шлях на Олімпіаду-2024 у Франції, після чого у рф образилися на МОК.