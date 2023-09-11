Знову "надули"? МОК завдав удару в спину рф

У рф поскаржилися на головний спортивний орган світу

росію знову обдурили, не допустивши атлетів з рф на Азійські ігри-2023.

Про це в коментарі ТАСС заявив помічник президента рф володимира путіна Ігор Левітин. За його словами, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нібито порушує всі основи Олімпійської хартії, а також веде антиросійську політику.

"Ми розуміємо, що порушені всі основи Олімпійської хартії, зараз немає рішення щодо виступу російських та білоруських спортсменів. Міжнародні федерації роблять все, щоб спортсмени виступали, але йдуть відсилки до МОК.

Щойно ми розпочали узгодження в азійських федераціях, в Олімпійської ради Азії почалися проблеми. Нам обіцяли виступ на Азійських іграх, але зараз знову думають, чи допускати нас, чи ні.

Наразі триває диктат МОК континентальним олімпійським комітетам. Це ще більше підкреслює всі проблеми", — заявив Левітин.

Нагадаємо, у січні Олімпійська рада Азії запропонувала російським спортсменам взяти участь у літніх Азійських іграх-2023 у Ханчжоу. Але у вересні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що виступ росіян неможливий через "технічні причини".

У мережі лише посміялися зі слів Левітина. Користувачі масово жартують про черговий удар у спину рф, а також згадують знамениті слова путіна про те, що його "надули".

Раніше повідомлялося, що МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян і білорусів на міжнародні змагання в нейтральному статусі та з деякими обмеженнями, проте рішення щодо Ігор у Парижі поки не прийнято. У росії розуміють, що, швидше за все, не поїдуть на ОІ, а тому проведуть у себе в країні "Альтернативну Олімпіаду".