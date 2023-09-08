Харлан налякала росіян: рф боїться відправляти спортсменів на змагання

Скандал з українською чемпіонкою дав свої плоди

Російським фехтувальникам після скандалу з українкою Ольгою Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій на чемпіонаті світу в Мілані (Італія), загрожує небезпека і навіть фізичне насильство.

Про це в коментарі Р-Спорт заявив глава Федерації фехтування росії Ільгар Мамедов. Він вважає, що росіянам не варто приїжджати на міжнародні турніри, адже там нібито припинили діяти правила.

"Немає жодного сенсу відвідувати ці змагання, поки ситуація не нормалізується. Сьогодні стався такий скандал, який показав, що ніяких міжнародних правил немає, а завтра, не дай боже, трапиться щось гірше – фізичне насильство, наприклад. Їх (спортсменів) ніяк не захистити на відстані. Якщо такий резонанс на чемпіонаті світу відбувся, то що говорити, коли якийсь турнір проходитиме далеко.

Зараз діяльність Міжнародного олімпійського комітету показує – робіть погано російським нейтральним спортсменам, можливо тоді у вас буде олімпійська ліцензія. Сьогодні вийшло у Харлан, завтра, може, ще в когось вийде. У результаті всьому світу показали, що немає правил. Були 1,5 години лайки, а суддя в принципі не хотів давати цю чорну картку", — заявив Мамедов.

Нагадаємо, після інциденту з відмовою від рукостискань російська сторона відразу подала протест, адже за правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE), суперники зобов’язані потиснути один одному руки. Організатори турніру проігнорували протест росіян, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію.

Через розголос у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який несподівано запросив Харлан на Олімпіаду-2024, через що в росії почалася масова істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські принципи.

У підсумку Харлан продовжила свої виступи вже на командному турнірі, а збірна України посіла 4-е місце.