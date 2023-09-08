Харлан напугала россиян: рф боится отправлять спортсменов на соревнования

Скандал с украинской чемпионкой дал свои плоды

Российским фехтовальщикам после скандала с украинкой Ольгой Харлан, отказавшейся пожимать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане (Италия), грозит опасность и даже физическое насилие.

Об этом в комментарии Р-Спорт заявил глава Федерации фехтования россии Ильгар Мамедов. Он считает, что россиянам не стоит приезжать на международные турниры, ведь там якобы перестали действовать правила.

"Нет никакого смысла посещать эти соревнования, пока ситуация не нормализуется. Сегодня произошел такой скандал, который показал, что никаких международных правил нет, а завтра, не дай бог, случится что-то хуже – физическое насилие, например. Их (спортсменов) никак не защитить на расстоянии. Если такой резонанс на чемпионате мира произошел, то что говорить, когда какой-нибудь турнир будет проходить далеко.

Сейчас деятельность Международного олимпийского комитета показывает – делайте плохо российским нейтральным спортсменам, может быть, тогда у вас будет олимпийская лицензия. Сегодня получилось у Харлан, завтра, может, еще у кого-нибудь получится. В итоге всему миру показали, что нет правил. Были 1,5 часа ругани, а судья в принципе не хотел давать эту черную карточку", — заявил Мамедов.

Напомним, после инцидента с отказом от рукопожатий российская сторона тут же подала протест, ведь по правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперники обязаны пожать друг другу руки. Организаторы турнира проигнорировали протест россиян, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию.

Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Харлан на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.

В итоге Харлан продолжила свои выступления уже на командном турнире, а сборная Украины заняла 4-е место.