путін прирівняв призерів Олімпійських ігор з призерами "альтернативної Олімпіади"

У рф спортсмени отримають величезні призові на змаганнях низького рівня

Президент рф володимир путін доручив прирівнювати виплати призерам так званих "Всесвітніх ігор дружби" до виплат медалістів Олімпійських ігор-2024, при цьому призери "Спартакіад" отримають смішні призові.

Про це заявив помічник глави кремля Ігор Левітин під час сесії "Спортивний Далекий" на Східному економічному форумі (ВЕФ), передає "Матч ТВ".

"Президент дав доручення вважати медалістів Ігор дружби призерами Олімпійських ігор, вони отримають ті ж виплати, що й олімпійські призери. Пам’ятаєте, коли нас не пустили на Олімпійські ігри, ми в СРСР провели Ігри дружби? Для нас це не нове.

Якщо іноземний спортсмен займе призове місце, він також отримає виплати як призер Олімпіади", – розповів Левітин.

Всесвітні ігри дружби відбудуться після Олімпіади в Парижі з 15 по 29 вересня 2024 року в Москві та Єкатеринбурзі. Зазначимо, переможець Олімпійських ігор у рф отримував 4 мільйони рублів (близько 1,5 млн грн), срібний призер — 2,5 мільйона рублів (940 тис. грн), а бронзовий — 1,7 мільйона рублів (640 тис. грн).

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями, проте рішення щодо Ігор у Парижі поки не прийнято. Напередодні МОК закрив росії альтернативний шлях на Олімпіаду-2024.