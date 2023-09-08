Улюблениця лукашенка закотила істерику в США (відео)

Спортсменку "нагородили" попередженням за неспортивну поведінку

"Нейтральна" тенісистка з Білорусі Аріна Соболенко (№2 WTA) почала лаятися у розмові зі своїм тренером під час півфіналу Турніру Великого Шлему (ТВШ) US Open-2023 проти американки Медісон Кіз. Напередодні з турніру вилетіла остання представниця України Еліна Світоліна.

Момент з істерикою Соболенко потрапив у трансляцію матчу. Про це повідомляє The Tennis Letter у Twitter.

Під час поєдинку при тотальній перевазі суперниці в Аріни не витримали нерви. Вона підійшла до свого боксу і кинула ракетку у бік тренера, принагідно вилаявшись, за що отримала попередження за неспортивну поведінку.

"Раз на рік і палиця стріляє? С**а, б***ь, х*** у півфіналі?" — кричала Соболенко. Тренер у відповідь підбадьорив підопічну: "Давай, давай. Ми ще не програли".

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У результаті Соболенко перевернула перебіг зустрічі, здобувши важку перемогу з рахунком 0:6, 7:6, 7:6. У фіналі ТВШ нейтральна спортсменка зіграє проти американки Корі Гауфф. Додамо, що білоруска за підсумками Відкритого чемпіонату США стане першою ракеткою світу.

Раніше повідомлялося, що Соболенко неодноразово провокувала трибуни на свист на адресу українок, які відмовлялися тиснути їй руку. Марта Костюк взагалі пообіцяла після закінчення війни не тиснути руку Аріні, за яку активно вболіває самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко. Цікаво, що Соболенко нещодавно відхрестилася від лукашенка.