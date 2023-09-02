Українська тенісистка показово принизила росіянку на US Open-2023 (відео)

Українка не має наміру тиснути руки росіянкам

Українська тенісистка Марта Костюк після вильоту з одинарного Турніру Великого Шлему US Open-2023 продовжує свої виступи у парному розряді. Напередодні Еліна Світоліна стала єдиною українкою, яка дійшла до 3-го кола Відкритого чемпіонату США.

Костюк разом із румункою Єленою Габріелою Русе вийшли у третє коло US Open-203, перемігши дует росіянки Ірини Хромачової та австралійки Дар'і Севілл — 6:2, 6:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Після перемоги Марта потиснула руку лише австралійці, показавши росіянці лише спину. Український коментатор Віталій Волочай похвалив Марту, зазначивши, що ігнорування однієї росіянки в парному тенісі набагато образливіше, ніж відсутність рукостискання після ігор тенісисток в одинарному розряді.

"Це набагато образливіше, ніж в одиночному тенісі, прям набагато. Марта Костюк просто дякує за гру одній і тупо стає спиною до росіянки", — написав Волочай.

Нагадаємо, Костюк (№34 WTA) програла матч 1/4 фіналу турніру у Вашингтоні (США) чинній чемпіонці Людмилі Самсоновій (№18 WTA) з рф. Перед цим українка перемогла шосту ракету світу Каролін Гарсію із Франції.